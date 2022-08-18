Фото предоставлено управлением образования ЗКО По информации управления образования ЗКО, в этом году школу-гимназию имени Абая в Акжайыкском районе закончили 26 выпускников, и все они выиграли гранты высших учебных заведений в Алматы, Нур-Султане, Караганде, Актобе, Актау и Уральске. Четверо юношей и девушек смогли защитить знак отличия «Алтын белги» и стать студентами высших учебных заведений страны. Не худший результат показали теперь уже бывшие выпускники областной специализированной школы-гимназии-интерната для одарённых детей имени Абая. Учебное заведение заканчивали 38 выпускников, 18 из которых являются обладателями знака отличия «Алтын белги», 15 - обладатели аттестата с отличием. В едином национальном тестировании приняли участие все выпускники. 31 ученик набрал более 100 баллов. Самый высокий балл на ЕНТ в 134 балла набрал Алихан Избаскан. 35 выпускников стали обладателями образовательных грантов.