Иллюстративное фото из архива "МГ" Не для кого не секрет, что в этом году повысились цены практически на все продукты, товары и услуги. Исключением даже не стали 19 наименований социально значимых продуктов питания. По информации исполняющего обязанности заместителя руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Бауыржана Саткалиева, наибольший прирост составил на лук, сахар, морковь, крупу гречневую и масло сливочное. А вот капуста и куриное яйцо, напротив, упало в цене. Если в начале года килограмм капусты стоил 123 тенге, то сейчас она стоит 88 тенге. Десятку куриных яиц в начале года продавали по 364 тенге, а сейчас - 335 тенге. При этом в ведомстве подчеркнули, что рост цен на данную продукцию наблюдается во всех регионах республики. По соблюдению торговой надбавки с начала года поступило 13 жалоб. По всем проведенным проверкам шести субъектам предпринимательства наложено административное взыскание в виде «предупреждения». По остальным семи субъектам правонарушений не выявлено.