Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, происшествие случилось 16 августа. В 19:30 на номер дежурного "102" поступил звонок о том, что по адресу Маресьева 75 собака кидается на людей и успела покусать несколько человек. Выяснилось, что братья 16 и 10 лет играли во дворе, в это время на них набросилась, гулявшая здесь же собака породы стаффордширский бультерьер. Старший из детей, увидев, что собака проявляет агрессию, пытался защитить младших. Сосед, увидев происходящее, забежал домой, взял свое зарегистрированное оружие, выстрелил в собаку и ранил ее. Вскоре прибыли ветеринары и усыпили собаку. Детей доставили в больницу, у них укушенные раны правого плеча, предплечья, правого бедра и левого колена. Полицейские установили владельца собаки, в отношении него возбуждено административное производство по статье 407-2 ч.1 п.4 КоАП РК "Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными". Протокол направили в суд, а хозяина собаки оштрафуют.