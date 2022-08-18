По данным «Казгидромета», 19 августа в западной половине и на юге ЗКО ожидается гроза. Также прогнозируется усиление ветра до 23 метров в секунду. Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО На большей части страны сохранится погода преимущественно без осадков.
  • В Уральске синоптики прогнозируют грозу. В дневное время температура воздуха составит +27..+29 градусов, ночью похолодает до +18..+19. Ветер юго-западный до 18 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +32..+34 градусов, ночью +24..+26 градусов. Ветер юго-западный до 22 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +22..+34 градусов. Ночью похолодает до +12..+14 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +33..+35 градусов, ночью опустятся до +22..+24 градусов. Ветер юго-западный до 18 метров в секунду.
