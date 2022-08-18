Мужчину задержали, передаёт Polisia.kz. Матерящему в кафе жителю Алматинской области сломали челюсть Изображение c сайта Pixabay Несовершеннолетнего госпитализировали в больницу Алматы 15 августа. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, вдавленный перелом передней стенки лобной пазухи, перелом костей носа.
- Управлением полиции Алатауского района проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. Ход расследования взят на контроль руководством департамента, - сообщили в полиции.
Orda.kz со ссылкой на брата пострадавшего сообщает, что причиной избиения стало то, что сын не прочитал намаз.