Они пришли в городской отдел образования, но там им ничего не смогли ответить, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Сегодня, 18 августа, возле городского отдела образования собрались обеспокоенные мамы дошколят. Всё дело в том, что на днях в детских садах им сообщили, что дети, которым до конца этого исполнится шесть лет, должны отправиться в первый класс
Сыну и дочери Светланы Бархатовой пятого октября исполнится шесть лет, они близнецы и посещают детский сад «Колобок». Женщина говорит, что её дети не готовы идти в первый класс, так как в прошлом году просидели на карантине, садик толком не посещали и даже не ходили в подготовительные курсы.
– В мае нам сказали, что мы в пять лет должны уйти из садика. Мы сказали, что не согласны, так как никакого закона нет. Чтобы детей более менее подготовить к школе, мы хотели ещё на год остаться в старшей подготовительной группе детсада. Мои дети к школе не готовы ни морально, ни психологически, да и я не готова за неделю их собрать в школу, - отметила Светлана.
Аналогичная проблема образовалась и у Тамары Манаповой, Евгения Логашника, Светланы Сургановой. Их дети посещают детский сад «Жигер».
- Дети не готовы, это одно. Второе - не готовы мы, родители. Сейчас собрать одного ребёнка в школу - это всё равно что свадьбу сыграть, денег нужно много. И готовиться к этому процессу нужно заранее. Я сейчас не могу бросить работу, поскольку занятия 3-4 часа, а куда дальше девать ребёнка, непонятно. Оставлять дома одного я боюсь, столько происшествий каждый день случается. Во-вторых, взять и сейчас просто выложить 150 тысяч тенге на одежду и канцтовары я тоже не могу, я не рассчитывала на такие траты в ближайшее время. К чему такая спешность? - говорит мама Анна.
Также родители возмущаются частыми изменениями в сфере образования.
- День рождения старшего сына 12 сентября. В 2017 году его не брали в первый класс, а он был и морально и физически развит и готов к школе. Я тогда обошла все инстанции. Просила сделать исключение и взять ребёнка в первый класс, так как сын крупный ребёнок, он свободно говорил на двух языках при том, что по национальности мы русские. Но нет, нас не взяли, сказали приказ министра, согласно которому в первый класс идут дети, достигшие возраста шести лет на 10 сентября. Теперь что случилось? Министр поменялся? Он завтра снова сменится и снова будем все законы менять? Что за идиотская привычка всё время вносить изменения, вы, стоящие у власти, хотя бы с народом посоветовались. Такое чувство, что приснится министру что-то и он тут же это в действие вводит, надоело уже, - говорит жительница Уральска Альмира.
Главный эксперт управления дошкольного, инклюзивного и специального образования министерства просвещения Гульнара Искакова в телефонном разговоре с родителями отметила, что возрастные группы формируются к началу учебного года с учётом детей, которые достигли шестилетнего возраста на календарный год. Дети, рожденные с первого января по 31 декабря, относятся к одной возрастной группе.
– Раньше было иначе, дети рожденные до первого сентября садились в одну возрастную группу. А те, кто был рождён позже, садились в группу младше. Тогда многие родители возмущались, что их детей распределяли в группы младше. Сейчас дети будут учиться со своими сверстниками. Просто так отчислить вас из детского сада не могут, вам должны выдать уведомление. Мы разъясним нашим коллегам из ЗКО этот стандарт, а они в свою очередь разъяснят вам, - рассказала Гульнара Искакова.
Заместитель руководителя отдела образования Айтжан Даумова приняла возмущённых родителей и отметила, что в садиках не существует подготовительных групп, вместо них в школах функционируют «нулевые» классы, а в первом классе оценки детям не выставляются.
– В 2017 году вышел приказ министра №564, согласно которому дети шести лет принимаются в первый класс. Все дети 2016 года идут в первый класс. По городу остались около 250 детей 2016 года, которые остались в садиках, остальные все идут в школу. Об этом мы предупредили ещё в январе. В старших группах остаются только те дети, которым в календарном году исполняется пять лет. Мы направили в министерство просвещения официальный запрос, ответ на ваше требование будет предоставлен в понедельник. Хотя в первый класс подготовка не требуется, - отметила Айтжан Даумова.
Председатель ЗКОФ «Народная партия» Борис Лаврентьев говорит, что в этой ситуации детские сады тоже можно понять, так как они обязаны выполнять стандарт. В противном случае во время аттестации они рискуют её не пройти.
– Надо подождать понедельника, приедет руководство управления и отдела образования и тогда картина будет более менее ясна. На днях состоится августовская конференция и пленарное заседание, на котором будет рассматриваться эта проблема. Этот вопрос возник по всей республике, - отметил Борис Лаврентьев.
К слову, эти дети в первый класс вряд ли попадут, так как приём заявок завершился ещё первого августа и все школы просто переполнены. В отделе образования пообещали, что дошколята будут определены в «нулевые» классы.
