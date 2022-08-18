Эксплуатацию борта приостановили, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Гражданин Грузии закурил рядом с самолётом в аэропорту Атырау Изображение Markus Winkler с сайта Pixabay В пресс-службе авиакомпании AirAstana сообщили, что на Airbus A320, который прилетел из Алматы в Атырау, обнаружили следы попадания птицы в двигатель.
- Эксплуатация борта приостановлена для оценки технического состояния. В связи с этим рейс КС878 Атырау - Алматы будет выполнен с задержкой, - говорится в сообщении.
Журналист Михаил Козачков в своём Telegram написал, что проблема системная - вблизи аэропорта Алматы находится свалка, где живут тысячи птиц.