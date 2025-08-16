Также в его машине нашли оружие и патроны.

Природоохранная полиция ДП ЗКО на 15-ом километре трассы Большой Чаган — Перемётное остановила Toyota Land Cruiser, за рулём которого находился 53-летний житель Уральска. Об этом сообщили на сайте Polisia.kz. В его машине нашли две туши кабана, семь патронов, два ножа, топор и бутылку алкоголя. Автомобиль отправили на штрафстоянку. Ведётся досудебное расследование.





