У них нашли 15 тысяч разовых доз.

В Уральске задержали двух девушек с крупной партией наркотиков

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что задержали двух 26-летних девушек, которых подозревают в распространении наркотиков методом закладок. Задержание произошло в лесополосе недалеко от города. При личном досмотре у них изъяли 30 свёртков с порошкообразным веществом, обмотанных изолентой.

При обыске арендуемой квартиры были обнаружены ещё 125 свёртков с аналогичным содержимым, пять контейнеров с порошком белого и красного цвета, один контейнер с веществом каменисто-тёмно-серого цвета, а также электронные весы, ZIP-пакеты и изолента.

— Согласно заключению экспертизы, изъято: альфа-PVP — 817,16 грамм, мефедрон — 782,44 грамм, гашиш — 192,13 грамм. Общий вес составил 1 килограмм 599,6 грамм, что эквивалентно примерно 15 тысячам разовых доз. По данному факту возбуждено уголовное дело, — сообщили в полиции.

Обе задержанные помещены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование, устанавливаются каналы поставки и возможные соучастники.