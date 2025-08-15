Президент поздравил с открытием традиционной Августовской конференции и отметил, что встреча, посвященная вопросам качественного образования и достойного воспитания подрастающего поколения, имеет очень важное значение.

Касым-Жомарт Токаев в своем высуплении отметил, что учитель — это опора нации.

— Каждый день своим трудом вы помогаете стране расти и развиваться. Вы открываете детям путь к знаниям, учите их думать, искать ответы и верить в себя. Благодаря вам формируется умное, ответственное поколение. Хочу искренне поблагодарить вас за эту работу. Труд учителя по-настоящему важен для всего общества, — сказал Токаев.

Президент привел слова Ибрая Алтынсарина, который говорил: «Превыше всего я ценю хорошего учителя».

— И это правда: именно учитель во многом определяет будущее страны, поэтому его роль и уважение к нему должны быть по-настоящему высокими, — подчеркнул он. — Мы живём во время, когда решающую роль играют знания и наука. В мире без границ вперед выходят те страны, которые умеют создавать новое и использовать современные технологии. Если сегодня мы вырастим умное, думающее поколение, завтра сможем быть среди лидеров мирового развития. Поэтому образование остаётся одним из главных приоритетов.

Президент отметил, что за последние годы в этой сфере многое изменилось. С 2019 года расходы на образование увеличились в три раза. Построено 1200 школ, где учатся более миллиона детей.

По проекту «Келешек мектептері» планируется открыть 217 школ, из них 128 уже работают. При поддержке Фонда развития инфраструктуры образования открыто свыше 60 школ, ещё около 30 находятся в стадии строительства.

Принят закон о статусе педагога, учреждено почётное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы», которое уже получили 74 учителя.

В прошлом году двоим педагогам было присвоено звание «Қазақстанның Еңбек Ері». Это наглядный знак уважения к труду учителя.

Особое внимание уделяется условиям работы и социальному положению педагогов. За последние четыре года их зарплата выросла вдвое, а различные надбавки сегодня получают более 500 тысяч учителей. Запущен проект «1000 лидеров изменений в образовании», и 332 его участника уже возглавили школы.

Учителей освободили от лишних, несвойственных им обязанностей, чтобы они могли сосредоточиться на главном — обучении и воспитании детей. Не менее важно готовить новое поколение педагогов.

В этом году выделено более 13 тысяч грантов по педагогическим направлениям. За пять лет стипендия студентов-педагогов выросла в два раза и с нового учебного года составит 84 тысячи тенге.

— Все эти шаги повышают интерес молодёжи к профессии учителя. В прошлом году на педагогические специальности поступили около 1800 обладателей «Алтын белгі», а в этом году — уже более 2000, что составляет почти четверть от их общего числа.Это показывает, что профессия учителя становится всё более престижной и востребованной в обществе, — сказал Токаев.

Президент поднлился мыслями о том, каким должно быть будущее образования.

Первое — качество образования.

Наука и технологии меняются так быстро, что знания, полученные вчера, уже завтра могут устареть. Поэтому решающую роль играет уровень подготовки учителей. Недостаточно опираться только на то, чему научили в вузе.

Чтобы вырастить современных, думающих учеников, педагогу важно постоянно учиться самому, развиваться и искать новые подходы. Особенно ценны методики, которые зажигают у детей интерес к знаниям и желание узнавать больше.

Опыт развитых стран показывает: образование — это основа экономики и источник роста. Нам важно изучать этот опыт, но не копировать его вслепую, а подстраивать под свои условия.

Любые изменения в стандартах, учебных программах и учебниках должны быть хорошо продуманы и тщательно проверены. В образовании нельзя ошибаться — цена таких ошибок слишком высока.

Ещё одна ключевая задача — сократить разрыв между городскими и сельскими школами. За последние четыре года мы обновили более четырёх тысяч сельских школ: провели капитальные ремонты, построили библиотеки, столовые и спортивные залы.

Эта работа будет продолжаться. Каждый ребёнок должен иметь равные возможности, независимо от того, где он живёт. Именно в этом заключается суть проекта «Келешек мектептері».

Второе — образование неотделимо от воспитания.

Хорошее образование невозможно без правильного воспитания. Знания и ценности всегда идут рядом, и одно без другого не работает.

Школа играет решающую роль в формировании личности ребёнка. Недаром Абай писал: «Человек должен отличаться умом, знаниями, волей, совестью и добрым нравом».

Важно не просто учить детей, но и помогать им находить верные жизненные ориентиры. Молодёжь должна расти ответственной, трудолюбивой, уметь отличать добро от зла и делать осознанный выбор.

С этого учебного года во всех школах, включая частные, начнёт действовать единая воспитательная программа «Адал азамат». Логично распространить этот подход и на вузы, которые готовят будущих педагогов. В образовании нужна цельная и понятная система воспитательной работы.

Детям необходимо передавать наши национальные ценности. Они должны расти патриотами, уметь творить и созидать, быть образованными, трудолюбивыми, заботливыми и бережными к окружающему миру. Именно такие люди способны создать культурное, безопасное общество, основанное на принципах закона и порядка.

Народ не зря говорит: «Тәрбие тал бесіктен басталады» — воспитание начинается с колыбели. Поэтому родители, школа и государство должны действовать вместе, понимая, что ответственность за детей у них общая.

Абай точно подметил: «Любовь человека связана с его разумом, человечностью и знаниями; она формируется в семье, среди мудрых наставников и добрых друзей». Когда семья, школа и государство работают в согласии, результат бывает наилучшим. В основе этого союза должно лежать уважение к труду.

Нужно с детства объяснять, что без любви к труду невозможно добиться благополучия. Лень и бездействие разрушают и человека, и общество.

Хорошим примером такого общего дела стала акция «Таза Қазақстан». Чистый Казахстан — это не только порядок вокруг нас, но и чистота мыслей и поступков. Человек с чистой душой готов к добру и состраданию, он выбирает честность и не идёт по пути коррупции.

Только по-настоящему ответственные люди, воспитавшие в себе лучшие человеческие качества, могут стать опорой справедливого Казахстана.

Третье — важно защитить детей от социальных проблем.

Именно в школе дети получают первые и самые важные навыки жизни в обществе. Здесь они учатся дисциплине, порядку, уважению к другим и пониманию общих правил.

Школа должна быть примером здорового и справедливого сообщества, где царят поддержка и взаимное уважение. Детям важно с ранних лет понимать ответственность за свои поступки и осознавать, что любое действие имеет последствия.

Принцип «Закон и порядок» должен быть понятным и живым, а не формальным лозунгом. Его нужно объяснять простым языком, используя современные и понятные детям подходы.

В этой работе важны не только заместители директоров, классные руководители и психологи, но и каждый учитель. Защита детей — это общая задача всего общества.

Чтобы оградить подростков от опасных влияний, необходимо развивать у них критическое мышление. Сегодня дети много времени проводят в интернете и социальных сетях, где легко столкнуться с ложными идеями и разрушительным поведением.

Поэтому учителям важно помогать школьникам управлять своими эмоциями, мыслить трезво и рассматривать любые ситуации с разных сторон.

Особая роль педагогов — в профилактике таких проблем, как зависимость от наркотиков и азартных игр, домашнее насилие, травля и вандализм. Именно через доверие, разговор и личный пример можно помочь детям сделать правильный выбор.

Борьба с наркотиками среди детей и подростков — это общее дело всего общества. Об этом я недавно говорил на заседании Совета безопасности.

Самое важное — честно и прямо объяснить детям и молодёжи: любые стимуляторы, даже те, которые кажутся «безобидными», ведут в тупик. Уход от реальной жизни с помощью вредных веществ или бесконечных виртуальных игр постепенно отрывает человека от общества.

В итоге он сам лишает себя будущего — не может найти нормальную работу, создать семью, раскрыть свои способности и добиться поставленных целей.

Школа должна быть пространством, где каждый ребёнок чувствует себя защищённым. Недопустимы травля, жестокость и агрессия в любой форме.

За последние два года в стране сделано многое для защиты детей. Ужесточена ответственность за насилие в отношении несовершеннолетних, усилена роль уполномоченного по правам ребёнка. Ведётся постоянная работа по предотвращению детских трагедий, которые сегодня, к сожалению, остаются серьёзной проблемой.

Во всех школах размещены QR-коды службы психологической помощи «111», чтобы дети могли быстро получить поддержку. С начала учебного года в школах и колледжах начнёт работать антибуллинговая программа «ДосболLIKE», направленная на предотвращение травли среди детей и подростков.

Государство и дальше будет развивать систему защиты прав и интересов подрастающего поколения.

Есть простая истина: что мы посеем сегодня, то и пожнём завтра. То, какие ценности и ориентиры мы заложим в детях сейчас, определит будущее нашей страны на десятилетия вперёд.

Именно в школе формируется основа справедливого, современного, чистого, безопасного и сильного Казахстана.

Четвёртое — нужно быстрее внедрять цифровые технологии и искусственный интеллект в образование.

Мир уже вошёл в новую технологическую эпоху, где развитие инноваций и искусственного интеллекта идёт стремительными темпами. Сегодня быть прогрессивной нацией — значит быть технологичной.

Наша задача — не отставать от этих процессов и уметь к ним приспосабливаться. Для этого важно ускорить цифровое обновление всей системы образования.

Современные технологии и искусственный интеллект могут заметно повысить качество обучения и помочь сократить разрыв в возможностях между школами и регионами.

Сейчас более 95% школ в стране подключены к скоростному интернету. Необходимо довести этот показатель до 100%, в том числе за счёт спутниковых технологий. Это вопрос не только техники, но и справедливости — у каждого ребёнка должен быть равный доступ к знаниям.

Цифровые решения также открывают новые возможности для обучения детей с особыми потребностями, помогая создать по-настоящему доступную и инклюзивную образовательную среду.

В нашей стране уже переведены в цифровой формат основные услуги, связанные с поступлением в школы и колледжи, а также с переводом учеников между школами. Работает сервис Bilim в приложении электронного правительства — там собрана вся актуальная информация об образовании.

Но впереди ещё много задач, и останавливаться нельзя. Правительству и акимам важно держать эти вопросы в постоянном фокусе.

Школы нужно обеспечить современным интерактивным оборудованием. У каждого ученика должен быть доступ к цифровым платформам с качественным учебным контентом, включая электронные учебники. При этом все материалы должны проходить серьёзную проверку.

Отдельное внимание стоит уделить обучению детей технологиям искусственного интеллекта уже с ранних лет. Эти навыки станут важным преимуществом в будущем. То же относится и к педагогам: учитель должен не только отлично знать свой предмет, но и уверенно использовать современные технологии в работе.

В целом необходимо по-максимуму использовать возможности цифровизации и искусственного интеллекта, чтобы вывести образование на новый уровень.

Уверен, вы сможете стать лидерами технологических изменений и внесёте большой вклад в превращение нашей страны в по-настоящему современную и развитую нацию.

Пятое — защита прав учителей должна быть постоянным приоритетом.

Я уже говорил, что педагогов нужно освобождать от дел, не связанных с их прямой работой. Однако на местах это требование закона нередко игнорируется. Такие случаи должны жёстко пресекаться.

Считаю также неправильным наказывать учителей за любой инцидент с участием детей. Если происшествие случилось вне школы или стало следствием безответственности родителей, перекладывать вину на педагога недопустимо.

Недавний трагический случай с выпускниками в Алматинской области привёл к увольнению директора и учителей. Правильно, что министерство встало на защиту руководства и коллектива школы. Подобные ситуации не должны повторяться.

Необходимо внести изменения в закон «О статусе педагога», чтобы надёжно защитить права учителей. Задача государства — укреплять авторитет профессии и уважение к учителю в обществе.

Есть и ещё один важный момент. В Мангистауской области были зафиксированы случаи отравления детей некачественными продуктами. После этого министерство здравоохранения взяло под контроль школьное питание, и это правильный шаг.

Образование — ключевая сфера для страны, поэтому профильные государственные органы должны активно участвовать в её развитии и контроле.

В конечном счёте здоровье детей, их безопасность и качественное образование напрямую определяют будущее Казахстана.