Днем 16 августа в Западно-Казахстанской области переменная облачность. Ожидается +25 градусов тепла.

Прогноз погоды для жителей Западного Казахстана на 16 августа

По данным РГП «Казгидромет», на севере и востоке области дождь и гроза. Ночью + 17 градусов. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Атырауской области облачно с переменами. Ожидается дождь, гроза, град и шквал, +30 градусов тепла. Ночью +19 градусов. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Актюбинской области тоже переменная облачность. В области сильный дождь, гроза. Днем +25 градусов, ночью +15. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Мангистауской области переменная облачность. В области гроза и пыльная буря. Температура воздуха днем составит +30 градусов, ночью +23. Ветер юго-западный: 20 м/с.

Фото: pixabay.com