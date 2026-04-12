С начала 2025 года в регионе выявили 262 наркоправонарушения. Из незаконного оборота изъяли более 269 килограммов наркотиков, в том числе 233 кг марихуаны, 32 кг каннабиса, около 232 граммов гашиша и почти 4 килограмма синтетических веществ. Такие данные озвучил глава департамента полиции ЗКО Арман Оразалиев на отчетной встрече с населением.

Задержаны 279 человек. Среди них 26 закладчиков, в том числе 14 распространяли синтетические наркотики. Трое из задержанных —несовершеннолетние.

Полицейские также выявили два канала поставки наркотиков из других регионов. Ликвидированы 11 фитолабораторий и один наркопритон.

Кроме того, стражи порядка пресекли деятельность организованной группы из шести человек, которые продавали наркотики через три интернет-магазина в Telegram.

В одном из частных домов обнаружили скрытую теплицу площадью 450 квадратных метров. Оттуда изъяли более 135 килограммов марихуаны.

С 2026 года в Казахстане официально запрещён так называемый "веселящий газ" - закись азота. За его незаконную продажу грозит от 3 до 15 лет лишения свободы.

Как отмечает Оразалиев, употребление этого газа вызывает кратковременную эйфорию, беспричинный смех, головокружение, нарушение координации, перевозбуждение, проблемы с речью и дыханием. Возможны онемение конечностей и потеря сознания.

В ночных клубах Уральска изъяли шесть 10-литровых баллонов с закисью азота и две коробки шаров. В отношении владельца клуба составили административный протокол.

За употребление наркотиков без назначения врача к ответственности привлекли 316 человек.