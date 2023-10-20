Военный суд Шымкентского гарнизона вынес приговор по делу о взрывах на складе боеприпасов в Жамбылской области, которые произошли 26 августа 2021 года, сообщила пресс-служба судебного органа.

На скамье подсудимых оказались двое бывших рядовых срочной службы, а также бывший врио начальника части 28349, его заместитель и двое бывших начальников эксплуатационных частей Минобороны в Жамбылской области. Своей вины никто из подсудимых не признал.

Бывшим солдатам инкриминировали умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, а также аналогичное деяние в отношении военного имущества. Экс-руководство войсковой части обвиняли в нарушении правил обращения с оружием или опасными предметами и служебной халатности, а остальных двух фигурантов — только в служебной халатности.

Судьи признали срочников и бывших руководителей войсковой части виновными. Бывшим солдатам назначили по девять лет лишения свободы, экс-руководство части освободили от уголовной ответственности за истечением сроков давности. Других фигурантов оправдали.

26 августа 2021 года на складе боеприпасов войсковой части 28349 в Байзакском районе Жамбылской области произошёл пожар, спровоцировавший серию взрывов. В результате инцидента 18 человек погибли, 98 получили телесные повреждения.