В голосовании участвовали акиматы ЗКО, Атырауской, Мангыстауской и Актюбинской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 2 ноября на портале mgorod.kz был опубликован опрос о том, здание какого акимата по мнению пользователей самое красивое. По результатам голосования с огромным отрывом в 436 голосов победило здание акимата Западно-Казахстанской области. Второе место пользователи присудили акимату Атырауской области, который набрал 129 голосов, третье и четвертое места заняли здания Актюбинского областного акимата и Мангыстауского. Стоит отметить, что здания Актюбинского и Мангыстауского акиматов имеют современный дизайн, а вот фавориты голосования до сих пор сохранили исторический облик.