ДТП произошло вечером 7 ноября в пригородном микрорайоне Коктем на трассе Атырау – Индер. Как сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области, парня сбил легковой автомобиль, когда тот переходил дорогу. Пострадавший скончался на месте происшествия. – Сообщение о сбитом пешеходе поступило на пульт службы "102" 7 ноября в 20:24. ДТП совершил 18-летний водитель на автомобиле «Фольксваген Пассат». Сбитым оказался его ровесник - 18-летний молодой человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", ведется досудебное расследование, назначен ряд экспертиз, - сообщили в пресс-службе ДВД.