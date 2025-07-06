По данным сайта world-weather.ru, седьмого июля в Уральске ожидается погода без осадков. Днём температура воздуха поднимется до +27 градусов, ночью столбики термометров покажут +14 градусов. Скорость ветра достигнет 10 километров в час.

Жара и без осадков: погода в ЗКО на 7 июля

По данным сайта world-weather.ru, седьмого июля в Уральске ожидается погода без осадков. Днём температура воздуха поднимется до +27 градусов, ночью столбики термометров покажут +14 градусов. Скорость ветра достигнет 10 километров в час.

В Атырау будет солнечно. Порывы ветра могут достигать 17 километров в час. Днём температура воздуха составит +31 градус, ночью температура воздуха опустится до +22 градусов.

В Актобе осадков не ожидается, порывы ветра могут достигать 23 километров в час. Днём +28 градусов, ночью +15 градусов.

В Актау ожидается погода без осадков, синоптики прогнозируют незначительную облачность. Вечером порывы ветра могут достигать 25 километров в час. +30 градусов жары обещают днём, +21 градус ночью.