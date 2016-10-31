Сегодня, 31 октября, Жилстройсбербанк провел день открытых дверей, в рамках празднования «Дня всемирных сбережений» и государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы жол». Так, АО «Жилстройсбербанком» и акиматом ЗКО подписано соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает 60 тысяч квадратных метров жилья. Из бюджета ЗКО выделено более четырех млрд тенге. Подрядчиком выступил АО «Байтерек Девелопмент». Купить кредитное жилье смогут только вкладчики банка. Уже в 2017 году четыре жилых дома на 481 квартиру будут сданы в эксплуатацию. Дома строятся между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов в поселке Зачаганск. Жилье предоставляется вкладчикам с правом последующего выкупа, кредитная ставка составит не более пяти процентов годовых. Следует отметить, что цена за квадратный метр составит от 129 тысяч тенге. - С 2006 года более 5000 наших вкладчиков получили жилье. На сегодняшний день банк насчитывает более 30 тысяч вкладчиков по ЗКО, рассказала директор западноказахстанского областного филиала АО «Жилстройсбербанк» Айгуль НАУРЗАЛИЕВА. Начальник отдела развития бизнеса Самал КАБЕСОВА сообщила, что в банке стартует благотворительная акция. В холле установлена большая копилка, куда все желающие могут положить любую сумму. Все полученные средства будут перечислены на сберегательные счета детей, оставшихся без попечительства родителей, в областной детский дом.