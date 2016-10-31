Женщина фигурирует в графе «Розыск преступников». Рядом с личной анкетой есть и фото актюбинки. На нем АЛМАГАМБЕТОВА в платке. Указана и причина розыска: «разыскиваемое лицо скрылось от следствия до задержания». Найти 29-летнюю Акмарал АЛМАГАМБЕТОВУ пытается и ее законный супруг Мирболат ЖАМАНКУЛОВ. Мужчина даже обратился с заявлением в суд города Актобе о признании его супруги безвестно отсутствующей. Выяснилось, что пара состоит в браке с 19 февраля 2005 года, имеют троих несовершеннолетних детей 2004, 2008 и 2012 годов рождения. Служителям Фемиды актюбинец рассказал некоторые подробности исчезновения жены: в марте 2013 года она уехала в г.Алматы, а оттуда в Киргизию, позже позвонила ему на сотовый телефон и сказала, что находится в Сирии. После этого никаких известий от нее не поступало. Между тем выяснилось, что в отношении матери троих детей возбуждено уголовное дело по фактам пропаганды терроризма и экстремизма, участия в деятельности террористической группы, разжигания религиозной розни, то есть по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 174, частью 2 статьи 256, частью 2 статьи 257 УК РК. В связи с этим ее и объявили в международный розыск. Согласно представленным правоохранительными органами сведениям, АЛМАГАМБЕТОВА А.А. пересекла в пешем порядке государственную границу Республики Казахстан в направлении Республики Киргизия. В этой связи оснований для признания названного лица безвестно отсутствующей у суда не имелось. Решением суда г.Актобе от 20 октября 2016 года в удовлетворении заявления ЖАМАНКУЛОВА М.Р. отказано. Решение суда в законную силу не вступило, сообщили в пресс-службе Актюбинского областного суда.