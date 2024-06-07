В суде Атырауской области пересмотрели приговор мужчины, который вынудил бывшую жену выплатить ему часть стоимости общего дома.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, супруги развелись, а пятеро несовершеннолетних детей от общего брака остались на попечении матери.

После развода мужчина ночью незаконно проник во двор дома, где проживала его бывшая супруга с сестрой, и через окно ванной комнаты снял их обнаженными на видео.

На следующий день он позвал бывшую супругу к нотариусу и потребовал от нее написать расписку о выплате части стоимости общего дома. В противном случае он пригрозил распространить снятое видео в интернете. Вынудив потерпевшую написать расписку, совершил самоуправство.

Судом первой инстанции мужчина был признан невиновным в угрозах, в нарушении неприкосновенности жилища. Его оправдали в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения. Однако суд признал его виновным в самоуправстве и приговорил его в 1,5 годам ограничения свободы.

Не согласившись с таким решением суда женщина обратилась в областной суд. По её словам, бывший муж не давал ей покоя даже после вынесения приговора. Предписание полиции не приближаться к ней и ее детям не помогло. Он следил за ней, оскорблял и выражался нецензурной бранью.

Более того выяснилось, что в настоящее время полицейские расследуют уголовное дело. Мужчина подозревается в доведении до самоубийства собственного ребенка.

Приговором апелляционного суда ему заменили ограничение свободы на реальный срок. Ближайшие 1,5 года осужденный проведен в колонии. Его взяли под стражу в зале суда.