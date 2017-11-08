За 10 месяцев в обменниках города и области жителями было приобретено свыше 8 миллионов рублей, что превышает прошлогодние показатели на 51,7%. При этом продавать российскую валюту стали также больше. С января текущего года жителями нефтяного региона было продано свыше 1 миллиона 220 тысяч рублей. Средний курс продажи рубля населению региона составил 5,86 тенге, покупки - 5,93 тенге. Официальный курс рубля, по данным Национального банка, на 7 ноября 2017 года составляет – 5,68 тенге. По доллару США продажа составила 69,1 млн долларов США, что говорит о значительном снижении по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 36,3%, покупка американской валюты составила 246 млн долларов США, что говорит о росте по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 9,5%. Средний курс продажи составил 337 тенге за доллар США, покупки – 339,47 тенге. Официальный курс на 7 ноября 2017 года составляет – 334,52 тенге.