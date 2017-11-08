Военнослужащим Уральска полгода не оплачивают компенсацию за жилье

Военнослужащим Национальной Гвардии Уральска уже полгода не оплачивается компенсация за наем жилья, еще перерассчеты не выплачены, зарплата не вовремя, идет массовое увольнение! В остальных городах все вовремя оплачивается, почему то в Уральске постоянно так! Мой город, опубликуйте анонимно, пожалуйста! и возьмите интервью.