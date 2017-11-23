Иллюстративное фото с сайта IrkutskMedia.ru Свои опасения по поводу предстоящего транспортного коллапса в чат-канале Telegram акимата Атырауской области выразили жильцы пригородных поселков Геолог и Тендык. Дело в том, что уже в ближайшем будущем планируется расширение г.Атырау в сторону с.Талгайран. При этом железнодорожный переезд является единственным соединяющим звеном города с пригородными поселками, где в часы пик и из-за ДТП создаются пробки. - Намечаются ли соответствующие грандиозные планы по открытию новых мостов или переходов, соединяющие поселки вдоль Индерской трассы с центром города? Либо ограничимся одним переездом, и нам следует ожидать транспортного коллапса в будущем? - интересуется Бакытжан МУХАТАНОВ. ‏ Как сообщили представители акимата г.Атырау, данный вопрос уже выносился на рассмотрение многократно. - Сейчас разрабатывается ТЭО на строительство объездной дороги от доссорской трассы до трассы Атырау-Астрахань через с.Талгайран с пересечением дороги Атырау-Уральск. Там будут предусмотрены 4 развязки и 2 моста, - уточнили в акимате.