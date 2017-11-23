Всего в отделении принимают шесть специалистов, двое из которых врачи высшей категории и двое - первой категории. По словам, операции у них проводят не только взрослым, но и детям, а также проводится стационарное лечение. - В основном наши пациенты поступают к нам через электронный портал, на который их ставят в очередь по направлению от поликлиник. Также мы проводим операции на платной основе. Зачастую люди к нам обращаются с такими болезнями, как катаракта и глаукома. Раньше с катарактой к нам обращались люди старше 60 лет, сейчас благодаря проведению скринингов в поликлиниках области это заболевание выявляют в более молодом возрасте, - пояснил Тулеген ИШАНОВ. Также завотделением отметил, что их врачи оперируют и новорожденных, если выявляется врожденная болезнь глаз. - К нам обращаются с близорукостью, косоглазием и многими другими проблемами глаз. Несложные заболевания мы стараемся лечить консервативным путем. Например, при близорукости мы используем лазерную коррекцию и многие другие аппаратные методы. Всего в отделении у нас 45 коек, 5 из которых детские. Однако много людей мы лечим в режиме дневного стационара, - заявил доктор. Тулеген ИШАНОВ рассказал, что для того чтобы попасть на консультацию к врачам-офтальмологам ОКБ для проведения операции на платной основе, необходимо позвонить и записаться к любому из специалистов. - Например, операция для лечения катаракты стоит порядка 110 тысяч тенге. В стоимость входит сама операция, новый хрусталик, питание, а также прочие расходные материалы. А вот цена операции по лечению слезного канала варьируется в пределах 15-20 тысяч тенге. Все зависит от сложности операции, - сообщил Тулеген ИШАНОВ. - Кроме того, к нам можно обратиться за экстренной помощью, которую в отделении оказывают круглосуточно.