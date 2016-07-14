Важной особенностью проекта является вовлечение в качестве волонтеров-тренеров молодого поколения казахстанцев. В качестве волонтеров-тренеров в проекте участвуют более 100 молодых казахстанцев, средний возраст которых – 21 год. Большинство из них студенты, которые обучают слушателей курсов использованию Интернета, различных приложений и гаджетов.

Обучение ведется на двух площадках офиса Internet4U. C августа откроются курсы на базе научной библиотеки «Отырар» ЕНУ имени Л.Н. Гумилева. Осенью 2016 года ожидается открытие новых точек на базе нескольких учебных заведений. Социальный проект Internet4U стартовал в Алматы в 2015 году и сейчас реализуется также в Астане и Атырау. В ближайшее время планируется запуск курсов в Мангистауской области. По словам, работая в Казахстане более 20 лет в области добычи энергоресурсов, «Шеврон» одновременно стремилась развивать потенциал граждан страны, который является главным достоянием республики. «Данный проект помогает повысить шансы граждан на трудоустройство, улучшить качество жизни. Компьютерное и интернет-образование может стать своего рода «социальным лифтом», дающим возможность реализовать бизнес-идеи или иметь дополнительный заработок», отмечает Айнур Сыдыкова. Internet4U включает в себя: бесплатное обучение казахстанцев использованию компьютеров и Интернета (на двух уровнях – для начинающих и продолжающих); а также основам финансовой и бизнес-грамотности (на «Бизнес-уровне»).На «Бизнес-уровне» проводятся вебинары и оффлайн-тренинги, направленные на обучение казахстанцев открытию и расширению собственного бизнеса, минимизацию финансовых рисков. Преподавателями здесь выступают известные эксперты в сфере предпринимательства. «Как ведущая телекоммуникационная компания мы стремимся не только способствовать устранению цифрового неравенства и повышению интернет-грамотности населения. Одним из направлений нашей социальной политики является поддержка молодежного предпринимательства и открытие в рамках проекта «Интернет для Вас» обучающих курсов для начинающих бизнесменов – это очередная и очень важная ступень проекта в целом. Мы рады, что программа развивается, выходит на новые регионы и реально помогает казахстанцам», - комментирует. Среди слушателей курсов - люди самых разных профессий и возрастов – от безработных до дипломированных опытных специалистов, но выпавших из процесса цифровизации. Значительную часть слушателей составляют безработные женщины в возрасте от 35 до 49 лет, для которых овладение знаниями и навыками работы на ПК помогает найти более высокооплачиваемую работу. Также проект продемонстрировал актуальность таких курсов для учителей и медработников, среди которых, как оказалось, уровень компьютеризации довольно низок. Проект «Интернет для Вас/Internet4U» реализуется Международным центром журналистики MediaNet при поддержке компаний «Шеврон» и Beeline Казахстан с брендом «Интернет Дома». Партнеры проекта: Акиматы Мангистауской, Атырауской областей, Научная библиотека «Отырар» ЕНУ имени Л.Н. Гумилева и другие.