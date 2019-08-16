Уникальный случай произошел в Областном перинатальном центре в Уральске. 29-летняя Лилия Коновалова родила дочь на сроке 25 недель, а спустя два месяца и 16 дней родила еще и сына. – Беременность сама по себе протекала очень сложно. На работе я все время брала больничный, а врачи и вовсе советовали все время лежать и никуда не ходить. Работодатель пошел мне на встречу и почти всю беременность я не работала. 24 мая на сроке 25 недель у меня начались преждевременные схватки и на свет появилась дочь весом 850 граммов и ростом 42 сантиметра, а сын выходить не торопился. Дочь назвала Лией, она два месяца находилась в реанимации. Мальчик родился 9 августа путем кесарева сечения. Вес у него был 2,9 килограмма и рост - 50 сантиметров. Он у меня богатырь, как и положено мальчишкам, - говорит взволнованная молодая мама. По словам женщины, во время первых родов она очень испугалась за жизнь детей. – Самый страшный момент произошел, когда начались первые роды. Умом я понимала, что шансы выживания моих детей ничтожно малы. Но благодаря нашим врачам мы справились, они врачи от Бога, особенно отделение патологии. Они сотворили чудо, мои дети сейчас весят около трех килограммов, и завтра мы готовимся к выписке, - рассказала Лилия. Выяснилось, что Лилия с мужем уже воспитывают дочь, которой сейчас семь лет. – Все были просто в шоке, да я и сама до сих пор не могу прийти в себя. Но в любом случае мы очень рады, что как бы то ни было у нас родились двое детей. Дочь мы решили назвать Лией, а сына - Максимом, - добавила молодая мама. По словам главного врача-неонатолога Областного перинатального центра Нургуль Джунусовой, малыши сейчас чувствуют себя хорошо, патологий нет и завтра будут выписаны. – Девочка сразу после рождения была переведена в отделение реанимации, в котором находилась длительное время на лечении. У неё была незрелая дыхательная система, ребенок находился на респираторной поддержке в инкубаторе, в котором создавалась функция матки. Ребенок получал кислородную терапию. Через два месяца ребенок был переведен в отделение выхаживания, где женщина обучается уходу за ребенком, его кормлению. Малышка сейчас дышит самостоятельно, кормление усваивает, вес набирает, и на сегодняшний день она весит 2815 граммов. Через два месяца и 16 дней у девочки появился младший брат. У него никаких проблем нет, он абсолютно здоровый. Они с сестрой одинаково весят, и завтра планируется их выписка. Женщина в основном кормит детей грудным молоком, а если его не хватает - смесью для недоношенных детей. Но девочке все же предстоит наблюдение в поликлинике по месту жительства, она должна будет проходить осмотр у профильных специалистов, таких как окулист, ЛОР, кардиолог, детский хирург, - рассказала Нургуль Джунусова. Как рассказал заместитель директора Областного перинатального центра Есет Ералин, такой случай в области зарегистрирован впервые. – С пациенткой мы познакомились, когда она поступила к нам с преждевременными родами. Учитывая её анатомические особенности, после первых родов мы решили беременность пролабировать. Мы приняли такое решение и все оставшееся время женщина была под нашим наблюдением. Такой случай очень редкий. По статистике, в таких случаях шансы на рождение живого ребенка равна 1 на 50 миллионов. Но у нас все получилось. У женщины две матки, зачатие произошло в одно время, но в разных матках, - рассказал Есет Ералин.