По словам бизнес-тренера НПП "Атамекен Венеры Мураткалиевой, в области ведется набор желающих на обучение курсам предпринимательства, в котором могут участвовать все молодые люди в возрасте от 18 до 28 лет. – Проект называется "Жас касипкер", который работает по программе "Енбек" и рассчитан для молодежи. Молодые люди от 18 до 28 лет, которые в настоящий момент официально не работают и в силу каких-то обстоятельств не учатся, могут принять участие в этом проекте. Государство для них разработало такую программу для того, чтобы их вовлечь в предпринимательство. Молодые люди в силу своего возраста, отсутствия опыта и стартового капитала не могут начать свое дело, потому что они не знают, с чего начинать. Учить молодежь навыкам предпринимательства будут опытные наставники и тренеры, которые отбирались тщательным образом в городе Нур-Султан. Темы у нас совершенно разные, начиная от налогообложения до бизнес-планирования, лидерство, переговоры, сделки. Все это понадобится молодым людям для ведения собственного дела. Если у человека нет каких-то идей и он затрудняется с выбором, то наши специалисты помогут им выбрать подходящее направление, дадут совет и проконсультируют. Далее будет разрабатываться индивидуальный бизнес-план, рассчитывая при этом возможную выручку, калькуляцию, окупаемость, рентабельность, - рассказала Венера Мураткалиева. В качестве примера бизнес-тренер привела историю молодой девушки из сельской местности, которая также прошла курсы предпринимательства, выиграла государственный гранд и сейчас успешно строит свое дело в сфере игрового центра. – Проблем с трудоустройством больше всего в сельской местности. В основном они хотят разводить животных и птиц. Идея, конечно, хорошая, но не для всех подходит, и во время разговоров мы понимали, что им ближе что-то другое. Например, одна девушка во время обучения в вузе была волонтером на международной выставке EXPO, была ответственна в развлекательном секторе, и я ей посоветовала открыть игротеку. Мы посчитали сколько нужно средств, она подала заявку, выиграла государственный грант в размере 505 тысяч тенге, прекрасно уложилась в эту сумму и сейчас закупает необходимое оборудование, - рассказала Стоит отметить, что обучение длится 15 рабочих дней. С утра до обеда проходят групповые занятия, а после обеда - индивидуальные. – Обучение проводится бесплатно, после обучения они получают сертификаты, которые могут использовать в нескольких направлениях. Первое - это подать заявку в центр занятости на получение безвозмездного гранта от государства в размере 505 тысяч тенге. Вероятность получения гранта очень высокая. Второе - если он выиграл этот грант, но полученных денег недостаточно, а у него грандиозные идеи, то он может участвовать в конкурсе, который проводит управление предпринимательства. Сумма гранта до трех миллионов тенге. Например, жительница села Белес, мама двоих детей выиграла два миллиона тенге и успешно ведет свой бизнес. Деньги возвращать не нужно, единственное условие - это использовать их по назначению. Эти средства можно тратить на инвентарь, орудие труда, технику, животных, птиц и скот. Кроме этого, если человек выиграл грант и начал свое дело, то мы в течение 12 месяцев бесплатно сопровождаем его, консультируем, - сообщила Венера Мураткалиева. Выяснилось, что в Уральске одновременно работают восемь обучающих курсов, в каждом из которых по 70 человек. По словам организаторов, желающие еще могут подать заявки. Для этого им необходимо обратиться в НПП "Атамекен" либо во Дворец школьников в коворкинг центр.