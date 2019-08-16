15 августа в большом зале Западно-Казахстанской областной филармонии имени Г.Курмангалиева был организован конкурс среди учреждений и предприятий на тему "Жаксы соз - жаннын тынысы". В состязаниях приняли участие семь команд, среди которых были полицейские и сотрудники ДУИС ЗКО. Конкурс был организован областным управлением по развитию языков и был приурочен ко Дню государственного языка, который официально в нашей стране отмечается 5 сентября. – Цель конкурса - расширение сферы применения государственного языка, повышение языковой культуры, выявление, поддержка и поощрение специалистов, работающих в различных сферах общества, которые в совершенстве владеют государственным языком, привитие чувства патриотизма, пропаганда духовных ценностей. В конкурсе будут принимать участие семь команд, - рассказала руководитель отдела управления культуры и развития языков Света Ганиева. По словам организаторов, конкурс будет состоять из четырех этапов. В первом туре конкурсанты должны предоставить зрителям визитную карту, которая может быть в виде короткометражного видеоролика либо в виде презентации. – Во втором туре участники конкурса должны написать эссе на тему "Сен де бір кірпіш дүниеге..." на основе латинской графики, в котором будет затронута тема "Рухани жангыру". Третий тур - творческий и конкурсанты могут петь, танцевать, играть на народных инструментах, выразительно читать произведения знаменитых поэтов. Четвертый тур более интеллектуальный, конкурсантам будут задаваться вопросы из различных областей знаний. Победители будут награждены денежными призами. Обладатели гран-при получат 130 тысяч тенге, за первое место предусмотрено вознаграждение в размере 100 тысяч тенге, за второе место - 80 тысяч тенге и за третье место - 50 тысяч тенге, - дополнила Света Ганиева. Гран-при конкурса, по решению жюри, завоевала команда департамента полиции "Оралдан айбынды сакшылары". На первом месте расположилась команда молодежного ресурсного центра "Жалынды жастар". Призовое второе место досталось команде ДУИС "Тіл сакшылары", третье место у команды ТОО "Жайык Пресс" "Каламгер".