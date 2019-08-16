В течение года эта тема будет обсуждаться на родительских собраниях, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На сегодня единой утвержденной школьной формы для всех по республике нет. Поэтому каждая семья, собирая ребенка в школу, выбирает одеждуна свой вкус и кошелек.
Средняя стоимость комплекта школьной формы в этом году колеблется на уровне 15 тысяч. Если учесть, что в школы области пойдут более 100 тысяч детей, получается, что более полутора миллиарда тенге уходят в Китай, Киргизию и Россию, чью продукцию и покупают родители, отдавая предпочтение дешевизне. В то время как некачественный костюм, как известно, может привести к быстрой утомляемости ребенка, нанести вред его здоровью.
- В настоящее время порядка 10 компаний в области имеются. Они не крупные но вполне могут обеспечить рынок региона в школьной форме. В прошлом году предприятия легкой промышленности, занимающиеся пошивом одежды, реализовали продукцию на сумму 700 млн.тенге за весь год. В этом году на эту же сумму данные предприятия выпустили продукцию всего за 7 месяцев. То есть, мы видим, что наши компании имеют темп, - рассказал заместитель директора палаты предпринимателей ЗКО Марат Нургуатов.
Местные производители предлагают совместно с родительскими комитетами и школами провести мониторинг швейных фабрик, выбрать материал, утвердить фасон и цвет и способствовать загрузке легкой промышленности региона. К примеру, за 20 дней 23 швеи ТОО «Ягуар» могут сшить 800 комплектов спецодежды для предприятий регионов. То же самое касается и школьной формы, но сейчас фабрика остановила ее пошив, из-за отсутствия заказов.
- Если бы у нас был хороший заказ на пошив школьной одежды, процентов на 30 мы бы могли снизить стоимость школьной формы. Кроме того, мы можем обеспечить скидки для многодетных и малоимущих семей, - говорит директор ТОО «Ягуар» Берик Абилкасов.
На сегодня единых требований к школьной форме нет, говорят представители системы образования. Право выбора предоставлено самим родителям с 2016 года. У каждой школы свой цвет, фасон и логотип.
- В этом году министерством образования РК инициировано, чтобы в области был обеспечен единый цвет школьной формы. В течение учебного года этот вопрос будет обсуждаться на родительских собраниях и к концу мая мы определимся с цветом, - сообщила руководитель отдела управления образования ЗКО Светлана Темиргалиева.
И тогда, возможно, сфера образования, родители и предприниматели смогут прийти к общему, устраивающему все стороны, решению. Главное, чтобы в выигрыше была их главная целевая аудитория — дети.
Анна СУВОРОВА