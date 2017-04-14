Иллюстративное фото из архива "МГ" Зеленовский районный суд рассмотрел представление пробации в отношении осужденного о замене наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы. - По материалам дела установлено, что осужденный, осведомлённый о порядке отбывания наказания, не явился на регистрацию и в ходе проверки неоднократно отсутствовал по месту проживания. Кроме этого, привлекался к административной ответственности за семейно-бытовые правонарушения, совершенные в состоянии алкогольного опьянения. Вследствие чего инспектор пробационной службы просил суд заменить наказание осужденному к ограничению свободы на наказание в виде лишения свободы, - рассказали в пресс-службе суда ЗКО. Как стало известно, ранее осужденный совершил три административных правонарушения. Однако суд предоставил возможность встать на путь исправления без изоляции от общества. Но мужчина не исправился. - Согласно статье 44 УК РК "Ограничение свободы", суд удовлетворил представление службы пробации о замене наказания к ограничению свободы на наказание в виде лишения свободы на неотбытый срок 1 год 6 месяцев, - пояснили в суде ЗКО. Постановление суда не вступило в законную силу.