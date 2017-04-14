Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал и. о. заместителя прокурора ЗКО Жаннур АХМЕТБЕК, местные исполнительные органы Таскалинского района нарушали права предпринимателей, необоснованно завышая арендную плату за предоставляемые помещения. - По представлению прокуратуры произведен перерасчет и оказалось, что предприниматели переплатили 600 тысяч тенге, - пояснил Жаннур АХМЕТБЕК. - Также в этом районе были выявлены нарушения и в управление здравоохранения. Там длительное время не возвращались предпринимателям деньги в сумме более 20 млн тенге по обеспечению заявок на участие в тендерах. Нарушаются права предпринимателей практически во всех госорганах. Так, управление госдоходов Жанибекского района за нарушение срока подачи заявления о постановке на учет НДС на ИП "Нигметов" наложили штраф в размере 16 млн тенге. После вмешательства прокуратуры сумма штрафа была снижена до 29 тысяч тенге.