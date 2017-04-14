В итоге бизнесмены переплатили местному исполнительному органу 600 тысяч тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал и. о. заместителя прокурора ЗКО Жаннур АХМЕТБЕК, местные исполнительные органы Таскалинского района нарушали права предпринимателей, необоснованно завышая арендную плату за предоставляемые помещения. - По представлению прокуратуры произведен перерасчет и оказалось, что предприниматели переплатили 600 тысяч тенге, - пояснил Жаннур АХМЕТБЕК. - Также в этом районе были выявлены нарушения и в управление здравоохранения. Там длительное время не возвращались предпринимателям деньги в сумме более 20 млн тенге по обеспечению заявок на участие в тендерах. Нарушаются права предпринимателей практически во всех госорганах. Так, управление госдоходов Жанибекского района за нарушение срока подачи заявления о постановке на учет НДС на ИП "Нигметов" наложили штраф в размере 16 млн тенге. После вмешательства прокуратуры сумма штрафа была снижена до 29 тысяч тенге.