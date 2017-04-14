Руководство ФК «Атырау» провело переговоры с 61-летним специалистом, и стороны пришли к соглашению. 13 апреля состоялось представление нового главного тренера атырауской футбольной команды болельщикам. С новым наставником местной команды пришли познакомиться около 30 фанатов. - Держите игроков в ежовых рукавицах, не давайте им расслабляться, - советовали болельщики новому тренеру ФК "Атырау".В свою очередь Сергей ПАВЛОВ пообещал взяться за команду и вывести игроков на новый уровень игры. m8zhrU6Xi7w - Откровенно говоря, у меня были другие предложения, но я поговорил с руководителями клуба, оказалось, что мы находимся на одной волне. Здесь есть и экономическая основа клуба, и развитие клуба, и постройка манежа клуба, и еще много вещей, которые предстоит сделать, и взяться за это фундаментально. Отмечу, что сейчас нелегкое время для команды, я попадал в похожие ситуации, в основном, удавалось вывести команду на новый уровень. Мы с моим помощником сделаем все возможное, чтобы у команды было все хорошо. С ребятами надо поработать, чтобы понять потенциал до конца, но то, что они будут играть изо всех сил, что они буду вкладывать душу в каждый матч - я вам обещаю. Результат слагаем из многих вещей, если у всех хватит терпения и сил, мы сделаем хорошую команду, - заявил Сергей ПАВЛОВ.Ранее Сергей ПАВЛОВ работал главным тренером «Энергии» (Камышин), «Сатурна» (Раменское), «Уралана» (Элиста), «Черноморца» (Новосроссийск), «Луча-Энергии» (Владивосток), «Кубани» (Краснодар), «Шинника» (Ярославль), московского «Торпедо», был ассистентом главного тренера в национальной сборной России и московском «Спартаке». Отметим, что Сергей ПАВЛОВ приехал в Атырау не один. Вместе с главным тренером был представлен и его помощник. Сергей ЖУКОВ ранее выступал в качестве полузащитника в следующих клубах: «Рубин» Казань, «Искра» Смоленск, «Торпедо» Москва, «Абахани» Дакка (Бангладеш), «Майнц» (Германия), «Локомотив» Москва, «Динамо-Газовик» Тюмень («Тюмень»), «Томь» Томск. Является бронзовым призером чемпионатов СССР 1988 и 1991 годов, двукратным финалистом Кубка СССР (1988, 1989) и участником еврокубковых матчей в составе «Торпедо». В «Арсенале» работал с февраля по октябрь 2016 года.