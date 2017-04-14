Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ, самыми коррупционными сферами в области остаются распределение субсидий аграриям, госзакупки, выдача земельных участков и очередь в детские сады. - У нас есть проблемы с местами в дошкольных учреждениях. Директора детсадов, если у них освобождаются места, могут скрыть это. Поэтому необходимо оцифровать очередь. Этот опыт есть уже в других областях. Люди смогут видеть, в каком саду сколько мест и будет меньше вопросов и нареканий со стороны жителей, - пояснил глава области. Алтай КУЛЬГИНОВ отметил, что к выделению субсидий аграриям тоже возникает много вопросов. Поэтому теперь все распределения денег сельхозникам будут проводится посредством онлайн-трансляции. К слову, в прошлом году аграриям выделили 9,5 млрд тенге.