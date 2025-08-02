Также мясо заметно подорожало в Акмолинской и Кызылординской областях.

Мясо, особенно говядина, остаётся одним из любимых продуктов питания для казахстанцев — без него трудно представить повседневную жизнь, оно используется во многих традиционных блюдах.

К сожалению, цены на продукты питания продолжают расти из года в год. Согласно последним данным Бюро национальной статистики РК, в июне этого года стоимость мяса, включая мясопродукты, увеличилась на 1,2% за месяц и на 11,3% за год. Непосредственно мясо и птица подорожали на 2,1% за месяц и на 11,8% за год, колбасы — на 0,7% и на 7,1%, изделия из мяса — на 1,7% и на 13,1% соответственно. Об этом свидетельствуют данные аналитиков EnergyProm.

Среди мяса и птицы в месячной динамике сильнее всего выросли в цене говядина и баранина.

В региональном разрезе в июне 2025-го самое значимое удорожание мяса и мясопродуктов было зафиксировано в Акмолинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях, а наименее заметное — в Астане и Абайской области.

В годовой динамике наибольший рост цен в секторе наблюдался в Улытауской и Акмолинской областях, а также в Западно-Казахстанской области и Шымкенте, наименьший — в Алматы. Аналитики подсчитали, что в первом квартале 2025 года года потребление мяса и мясопродуктов среди казахстанцев составило в среднем 20,6 кг на человека. Больше всего мяса в региональном разрезе потребляли жители Акмолинской, Жамбылской и Мангистауской областей, меньше всего — в Кызылординской области, Шымкенте и Туркестанской области.

Среди видов мяса наибольшим спросом по‑прежнему пользовалась говядина, однако её потребление снизилось на 3%. Сократилось также потребление баранины и свинины. В то же время выросло потребление конины и куриного мяса. В сегменте мясопродуктов наиболее заметно увеличилось потребление мелкокусковых полуфабрикатов. Рост объёмов потребления продемонстрировали и такие категории, как мясной фарш, сосиски и сардельки, полукопчёная колбаса. В то же время сократилось потребление сала, говяжьей печени и варёной колбасы.

Средние расходы домохозяйств на мясо и мясопродукты в первом квартале 2025-го составили 157,9 тысяч тенге. В региональном разрезе наибольшие расходы на мясо и мясопродукты были зафиксированы у жителей Мангистауской области: 233,5 тысяч тенге на семью. На втором месте оказалась Жамбылская область (222 тысяч тенге), на третьем — Атырауская область (219,3 тысяч тенге).

Меньше всех на мясо и мясопродукты потратили жители Северо-Казахстанской области: 92,7 тысяч тенге на семью. Далее следуют Костанайская (101,3 тысяч тенге) и Акмолинская (121,7 тысяч тенге) области.



