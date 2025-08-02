В Уральске суд восстановил права собственника на земельный участок, самовольно занятый соседом

Житель Уральска более трёх лет боролся за восстановление своих прав на земельный участок, часть которого была самовольно занята соседом. Последний произвольно установил границы своего владения, что привело к расхождениям с данными государственного акта.

Из-за конфликта в координатах истцу неоднократно отказывали в оформлении координации участка. В ответ он обратился в суд, оспаривая законность действий государственного органа, согласовавшего границы участка соседа без учета его интересов.

Суд первой инстанции отклонил иск, однако апелляционная коллегия отменила это решение, встав на сторону заявителя. Было установлено, что отказ в координации был вызван действиями соседа, который, не проверив правоустанавливающие документы, оформил границы в свою пользу.

Более того, сосед требовал, чтобы истец изменил конфигурацию своего участка, фактически сократив его площадь. Суд признал такую позицию госоргана незаконной, указав на формальный подход к жалобам истца и превышение фактической площади соседнего участка по сравнению с данными в госакте.

Конфликт продолжался уже несколько лет. Суд отметил, что разрешение спора возможно только путём новой координации участков. Несмотря на предложения о мирном урегулировании, сосед отказался от компромисса.

Постановлением апелляционного суда координация участка соседа признана незаконной. Госоргану предписано восстановить нарушенные права собственника. Решение вступило в законную силу.