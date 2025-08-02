Нефтедобывающая незаконно выбросила в атмосферу почти 5 тонн вредных веществ.

«ТШО» оштрафовали на 500 млн тенге за загрязнение атмосферы

В прокуратуре Атырауской области сообщили, что в ходе проверки по охране окружающей среды в части загрязнения атмосферного воздуха выявили грубых нарушения у ТОО «Тенгизшевройл».

Компания в конце 2023 и начале 2024 года выбросила в атмосферу 49,3 тонны сверхнормативных загрязняющих веществ от экологически допустимых норм. Из них 4,9 тонны загрязняющих веществ выброшены в атмосферу без разрешения.

По решению суда компания обязана выплатить штраф в размере 639,6 миллионов тенге. Решение вступило в законную силу.



