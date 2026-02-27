«Қазақмыс» корпорациясының құрамына кіретін Жезқазған мыс балқыту зауытының (ЖМЗ) ұжымы 2026 жылғы 15 наурызда жалпыхалықтық референдумға шығарылатын Қазақстан Республикасы жаңа Конституциясының жобасын қолдайтынын білдірді.
Зауыттағы өндірістік үдерісте әр бөлімшенің және әр қызметкердің жұмысы қаншалықты маңызды болса, мемлекет ауқымында да әрбір азаматтың қосқан үлесі елдің ортақ болашағын айқындайды. Мықты әрі тұрақты Қазақстан заңдылық, әділдік, адам құқығын құрметтеу және қоғам мүддесінің тепе-теңдігі қағидаларына негізделіп құрылады. Жаңа Конституцияның жобасы осы құндылықтарды бекітуге, азаматтардың құқығы мен бостандығын қорғауға, сондай-ақ әлеуметтік-экономикалық даму үшін берік құқықтық негіз қалыптастыруға бағытталған.
«Біздің ұжым үшін референдум – формалды шара емес, саналы таңдау. Біз елдің ертеңі қалай болатыны әрбір азаматтың белсенді қатысуына байланысты екенін түсінеміз. Жауапкершілік, белсенділік және мықты ұстаным – бұл біздің күнделікті жұмысымызда басшылыққа алатын қағида», – деп атап өтті кәсіпорын қызметкерлері.
Зауыт жұмыскерлері белсенді азаматтық ұстаным – әлеуметтік жауапкершілік пен мемлекеттік институттарға деген сенімнің ажырамас бөлігі деп санайды. Олар референдумды болашақ ұрпақтың өмір сапасын айқындайтын құқықтық базаны қалыптастыруға берілетін мүмкіндік ретінде қарастырады.
Жаңа Конституцияның жобасын қолдау Жезқазған мыс балқыту зауыты жұмыскерлерінің азаматтық ұстанымын ғана емес, сондай-ақ жауапкершілікке, адалдыққа және әр адамның еңбегін құрметтеуге негізделген «Қазақмыс» корпорациясының корпоративтік құндылығын да көрсетеді.
ЖМЗ ұжымы барлық қазақстандықтарды белсенділік танытып, референдумға қатысуға және бірлескен күш-жігердің арқасында заңдылыққа, әділдікке және өзара құрметке негізделген елдің болашағына үлес қосуға шақырады.
ЖМЗ ұжымы Қазақстан республикасының жана Конституция жобасын қолдайды
