Зоозащитники заявили об изнасиловании собаки на востоке Казахстана
Полиция задержала мужчину.
О случившемся рассказала Ассоциация по защите животных в Казахстане INUCOBO.
- Это Усть-Каменогорск. Проходивший мимо услышал, как скулит собака. Придя на звук, застал зоофила в процессе насилия. Обратился в полицию, вместе с полицейским вернулись на место происшествия. Полицейский убедился и ... не предпринял никаких действий, - написали зоозащитники.
Свидетели насилия сняли зоофила на видео (не публикуем по этическим соображениям). Отметили, что стражи порядка сначала им не поверили.
- Спросили, трезвы ли мы. Их тоже понять можно. Не каждый день приходят с таким обращением два ночи, - отмечают очевидцы.
Позже Polisia.kz сообщила, что установлен и задержан 26-летний житель Усть-Каменогорска, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил «противоправные действия с участием собаки». В отношении него составили протокол по статье 407-1 КРК об АП «Жестокое обращение с животными».
Зоозащитники тем временем убеждены, что серьёзного наказания мужчина не понесёт. По новому закону ему светит только штраф, так как собака жива и видимых увечий не получила.