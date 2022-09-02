Проверка началась после жалоб жителей на неприятный запах, передаёт «Акжайык». В отношении Атырауского нефтеперерабатывающего завода завели уголовное дело Фото: anpz.kz Несколько ночей жители Атырау жалуются на неприятный запах в городе. Некоторые страдают головными болями, слабостью и тошнотой. Областной департамент экологии в этой связи начал внеплановую проверку АНПЗ.
– Это запах нефтепродуктов. Мы начали внеплановую проверку АНПЗ, наши сотрудники в данный момент находятся на заводе. Кроме того, лаборатория проводит мониторинг атмосферного воздуха по направлению ветра. А ветер сейчас юго-западный, то есть дует со стороны завода, – объяснил руководитель департамента экологии Атырауской области Алибек Бекмухаметов.
Месяц назад департамент уже штрафовал АНПЗ на пять миллионов тенге по результатам профилактического контроля. Проверяющие установили, что на территории механических очистных установок есть резервуары и пруды с илом открытого типа, в которых при испарении выделяются загрязняющие вещества, отрицательно влияющие на атмосферный воздух города. Выявили и другие нарушения.