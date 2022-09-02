– Это запах нефтепродуктов. Мы начали внеплановую проверку АНПЗ, наши сотрудники в данный момент находятся на заводе. Кроме того, лаборатория проводит мониторинг атмосферного воздуха по направлению ветра. А ветер сейчас юго-западный, то есть дует со стороны завода, – объяснил руководитель департамента экологии Атырауской области Алибек Бекмухаметов.

Фото: anpz.kz Несколько ночей жители Атырау жалуются на неприятный запах в городе. Некоторые страдают головными болями, слабостью и тошнотой. Областной департамент экологии в этой связи начал внеплановую проверку АНПЗ.Месяц назад департамент уже штрафовал АНПЗ на пять миллионов тенге по результатам профилактического контроля. Проверяющие установили, что на территории механических очистных установок есть резервуары и пруды с илом открытого типа, в которых при испарении выделяются загрязняющие вещества, отрицательно влияющие на атмосферный воздух города. Выявили и другие нарушения.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.