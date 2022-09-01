По данным «Казгидромета», второго сентября на севере и западе ЗКО ожидается гроза. Порывы ветра достигнут 15 - 20 метров в секунду. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО На большей части Казахстана ожидается малооблачная и сухая погода.
  • В Уральске синоптики прогнозируют грозу. В дневное время температура воздуха составит +29..+31 градусов, ночью похолодает до +17..+19. Ветер юго-западный до 18 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +36..+38 градусов, ночью +20..+22 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +36..+38 градусов. Ночью похолодает до +20..+22 градусов. Ветер юго-западный до 15 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +33..+35 градусов, ночью опустятся до +22..+24 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
