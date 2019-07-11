Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщает пресс-служба транспортной полиции, в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Атырау поступило сообщение о том, что со счета одного из банков второго уровня, принадлежащего АО «Международный аэропорт Атырау», были похищены двенадцать миллионов тенге. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиций по «горячим следам» установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 23-летний инженер-программист международного аэропорта "Атырау". Установлено, что злоумышленник из корыстных целей с помощью специальных знаний перевел крупную сумму денег со счета Международного аэропорта Атырау на открытый счет банка на имя своего знакомого и в тот же день снял их со счета, - говорит пресс-служба. Стоит отметить, что факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 188 УК РК - "Кража в особо крупном размере". - По приговору специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области преступник признан виновным в совершении правонарушения. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, - пояснили в ведомстве.