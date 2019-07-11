В селе Жалпактал проводится капитальный ремонт 4 улиц, протяженность которых составляет 2,6 км и почти 2 км пешеходных дорожек. На реализацию данного проекта из бюджета было выделено 310 млн тенге. В ходе посещения объекта глава региона Гали Искалиев поручил особое внимание уделить качеству строительства. В свою очередь подрядчик сообщил, что планирует сдать объект в эксплуатацию досрочно. Также аким области посетил коворкинг центр «Жастар», который был открыт в этом году в Жалпактале. В районе насчитывается более 6 тысяч молодых людей, поэтому пристальное внимание здесь уделяется их трудоустройству и занятости. В этом году 56 молодых людей стали победителями республиканского проекта «Жас проджект». Некоторые из них поделились своими бизнес идеями с главой региона. - Я принимала участие в проекте Жас Проджект и выиграла грант. Впереди у меня много планов. Мне необходимы были оборотные средства. Деньги уже выделены. В будущем буду развивать свое дело. Завтра состоится специальный тренинг, после чего я приобрету необходимое оборудование. Я приехала из села Комекши, там и займусь бизнесом, - рассказала жительница района Талайгуль Науанова. В свою очередь аким области призвал молодежь активнее участвовать в развитии экономики района и заниматься предпринимательством. Гали Искалиев также ознакомился с проектом водохранилища Жалпактал. Если гидросооружение будет функционировать, то району удастся сохранить 28 млн кубических метров воды. - Главная цель - уменьшить количество приобретаемой воды из Российской Федерации. В целом, планируем уменьшить объем на 30%. В перерасчете это 400-500 млн тенге в год. В этом году по Кирово-Чижинскому каналу мы дали 15 млн кубометров воды. Это Жалпакталское водохранилище. Подаваемую воду из Кирово-Чижинского канала, мы будем аккумулировать здесь, - пояснил гидротехник "Казводхоз" Шынболат Ермагамбетов. Также Гали Искалиеву был представлен проект по реконструкции гидросооружения Сакрыл. Сейчас здесь очень мало воды. Объем водохранилища составляет 96 млн кубометров, однако наполнен он лишь на 40%.