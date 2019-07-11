Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил на брифинге в региональной службе коммуникации заместитель руководителя управления строительства ЗКО Алибек Антазиев, в 2019 году в рамках реализации программы жилищного строительства «Нұрлы жер» планируется и ведется строительство 17 многоэтажных жилых домов и 119 жилых домов на селе, это всего 3036 квартир. Также планируется построить 17 объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры. - На эти цели предусмотрено 16,1 миллиарда тенге, из них на строительство жилья 13,2 миллиарда тенге. На этот год планируется ввести 449 тысяч квадратных метров жилья, в том числе за счет бюджетных средств 83 тысячи квадратных метров, - пояснил Алибек Антазиев. - По итогам шести месяцев этого года было введено в эксплуатацию 245 тысяч квадратных метров жилья за счет всех источников финансирования. Стоит отметить, что также ведется строительство арендного жилья без выкупа для социально-уязвимых слоев населения общей площадью – 94,2 тысячи квадратных метров, это 824 квартиры. - Четыре многоквартирных жилых дома в городе Уральск и один многоквартирный жилой дом в городе Аксай. 119 домов, которые будут построены в сельской местности, будут расположены в Акжайыкском, Бокейординском, Жангалинском, Казталовском, Каратобинском, Таскалинском, Теректинском, Сырымском и районе Байтерек, - дополнил Алибек Антазиев. За счет средств республиканского бюджета для многодетных семей планируется строительство 177 квартир в районе Байтерек – 39 квартир, в Бокейординском – 32 квартиры, Казталовском – 16 квартир, Сырымском – 18 квартир и городе Уральск – 72 квартиры. - Также выделено с республиканского бюджета - 553,8 миллиона тенге, с местного бюджета– 300 миллионов тенге на приобретение жилья коммунального жилищного фонда для малообеспеченных многодетных семей. На данные средства планируется приобрести 66 квартир в городе Уральск, - рассказал Алибек Антазиев.