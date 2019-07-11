Системы видеонаблюдения уже давно стали первыми помощниками полицейских в деле обеспечения правопорядка и безопасности жителей. Руководитель проекта Александр Молчанов говорит, что камеры установлены в семи населенных пунктах района, а также въезде и выезде с областного центра. - Было установлено 243 камеры в поселках Мичурино, Асан, Дарьинск, Большой Чаган и Кушум. С начала работы системы раскрыто три преступления, в их числе кражи и угон. Система обезопасит жителей района Байтерек. Недавно произошел факт вандализма в парке. Видеокамеры зафиксировали злоумышленников, сейчас ведется их поиск, - рассказал он. Система распознования автомобильных номеров позволяет отследить перемещение машины на всей территории, охваченной видеонаблюдением. - Наши камеры установлены в инновационном варианте. На одной точке три камеры, две из них зафиксированы, одна обзорная. В каждом населенном пункте, охваченном системой, есть свой мини-центр оперативного наблюдения, - отметил Александр Молчанов. Аким района Байтерек Асхат Шахаров рассказал и о еще одной возможности применения системы видеонаблюдения. - Множество проблем вызывает вывоз мусора. Люди жалуются, что есть случаи, когда отходы привозят из города и вываливают на территории населенных пунктов нашего района. Сейчас будем отслеживать эти факты и наказывать нарушителей, - заявил Асхат Шахаров. Стоит отметить, что система видеонаблюдения "Sunkar smart sity" реализуется по приципу государственно-частного партнерства.