Сегодня, 11 июля, в центре дополнительного образования "Дарын" состоялось открытие очередного сезона летнего лагеря. – В нашем лагере дети отдыхали в четыре потока, в каждом из которых было по 100 человек. Вчера мы приняли 105 детей, из которых 50 приехали из города Арысь. Они прибыли по приглашению управления образования ЗКО. Возрастная категория от 6 до 12 лет, их сопровождают три педагога. Кроме этого, вместе с ними будут отдыхать 15 детей из Самарской области, остальные отдыхающие являются жителями нашей области. Вчера мы всех встретили, разместили, разделили по отрядам, они познакомились друг с другом, с вожатыми, у всех хорошее настроение. Мы подготовили для них обширную развлекательно-познавательную программу. Дети будут изучать три языка, для них будут проводиться тренинги, курсы, культурно-познавательные мероприятия, спортивные состязания. Они посетят бассейн во Дворце школьников, музеи, городище "Жайык", библиотеки, театры, кинотеатры, городской парк культуры и отдыха, зоопарк, футбольный клуб и даже завод "Зенит". Мы надеемся, что этот отдых дети запомнят надолго и уедут из Уральска с массой хороших впечатлений, - рассказала директор центра дополнительного образования "Дарын" Гульсим Дуйсенгалиева. Педагоги разделили приехавших из разных уголков детей на пять отрядов. По словам ребят, они уже познакомились и даже успели подружиться. – В связи с чрезвычайной ситуацией в городе Арысь меня и моих друзей пригласили в Уральск. Нас хорошо встретили, нам все нравится. Особенно природа западного Казахстана не оставила нас равнодушными, город зеленый, а воздух чистый. В Уральске мы пробудем 10 дней и сейчас уже готовимся к соревнованиям, успели уже подружиться с другими ребятами. Хочу сказать спасибо всем, кто организовал для нас такой отдых. Домой мы поедем отдохнувшими и с хорошим настроением, - рассказала 11-летняя жительница города Арысь Мариям Балгабай. Поприветствовать детей приехал заместитель акима города Уральск Бакытжан Нарымбетов, который пожелал всем хорошего отдыха и успехов в предстоящем учебном году. – Добро пожаловать в наш город, который является одним из старейших городов Казахстана. Отдыхайте, резвитесь, веселитесь, набирайтесь сил, а наша задача - создать для вас все условия. Желаю всем хорошего отдыха и незабываемых впечатлений, - заявил Бакытжан Нарымбетов.