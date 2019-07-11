- В рамках модернизации механических очистных сооружений по проекту TAZALYQ на Атырауском НПЗ введена в эксплуатацию эта новая установка - трикантер. Производительностью 30 кубометров в час она позволяет перерабатывать нефтесодержащие отходы, - сообщил директор нефтеперерабатывающего завода в Атырау Шухрат Данбай. - Сегодня нашей главной задачей является развитие производства без ущерба для окружающей среды. Благодаря трикантеру, на предприятии будет достигнут мультипликативный эффект: снижен объем накопления нефтешлама в рабочих емкостях механических очистных сооружений, что позволит их в дальнейшем демонтировать в рамках проекта TAZALYQ. Также, по словам заводчан, будут значительно уменьшены технологические потери за счет возврата нефтепродукта в процесс нефтепереработки, то есть сэкономлены средства предприятия. Наиболее же важный результат от внедрения трикантера - улучшение экологической обстановки не только на самом предприятии, очистных сооружениях, но и на пруду-испарителе, и в самом городе Атырау, отметили в службе по связям с общественностью ТОО «АНПЗ».