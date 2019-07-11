Заместителем акима Нур-Султана назначен назначен бывший замакима ЗКО Бахтияр Макен, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Об этом Бахтияр Макен написал на своей странице в Instagram. - Дорогие друзья! С сегодняшнего дня, работаю в должности заместителя акима города Нур-Султан. Хочу выразить искренние слова благодарности нашему Елбасы Н.А.Назарбаеву за доверие и возможность работать во благо своей страны. Огромную признательность выражаю Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву за оказанное доверие. Приложу все усилия ради благополучия жителей города Нур-Султан! - написал Бахтияр Макен. Бахтияр Макен занимал должность заместителя акима ЗКО с августа 2013 года по март 2016 года. Затем он был избран депутатом мажилиса Парламента. Напомним, 13 июня на должность акима города Нур-Султан был назначен экс-аким ЗКО Алтай Кульгинов.