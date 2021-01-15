Иллюстративное фото с сайта auto.lafa.kz 12 222 казахстанцев открыли специальные счета для снятия единовременных пенсионных выплат через приложение ЖССБ24 и видеозвонок, сообщили в Отбасы банке. В банке отметили, что изучили некоторые трудности, с которыми столкнулись пользователи в день запуска нового сервиса, и устранили их в обновлённом приложении. Улучшена функция распознавания документов, скорость работы приложения стала выше, говорится в сообщении. - Для обновления приложения ЖССБ 24 просим вас скачать его в Play Market. Обновление в AppStore будет доступно чуть позже. Также напоминаем, что если вы столкнулись с трудностями в открытии спецсчёта через приложение ЖССБ 24, его можно открыть через видеозвонок, – отметили в Отбасы банке. 13 января Отбасы банк приступил к открытию специальных текущих счетов для зачисления единовременных пенсионных выплат, предназначенных для улучшения жилищных условий и оплаты лечения. Клиентам Отбасы банка специальный счёт будут открывать в процессе подачи заявки на онлайн-платформе по использованию единовременных пенсионных выплат. Платформа будет запущена после утверждения правил использования единовременных пенсионных выплат.