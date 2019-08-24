В ходе акции верующим предложили стать донорами, сдать кровь нуждающимся – людям с онкозаболеваниями, которые проходят курс химиотерапии, пациентам с ожогами и травмами, а также страдающим заболеваниями крови. Стать донорами решили десятки людей, они сдали 15 литров крови. Среди участников акции были работники самой мечети и верующие, в основном молодежь. За сдачу крови доноры от Центра крови получили по 631 тенге. Но все пожелали оставить в качестве пожертвования в мечети. Как сообщили в «Нур-Гасыре», сдавать кровь по пятницам будут теперь и в других мечетях.