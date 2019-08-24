24 августа по улице Ихсанова прошла традиционная ярмарка сельскохозяйственных товаров, в которой участвовали более 60 товаропроизводителей Акжайыкского, Теректинского районов, района Байтерек и города Уральск, а также перерабатывающие предприятия и крупные оптовые поставщики города. В основном люди покупали яйца, овощи и фрукты. – Замечательная ярмарка проходит сегодня в нашем городе. Нам, пенсионерам, очень удобно закупаться здесь необходимыми продуктами, не нужно ехать на рынок, тратить на это кучу времени. Очень удобное расположение, центр города, огромный ассортимент продуктов, низкие цены, а некоторые продавцы даже скидки делают. Купила яйца, фрукты и овощи. На следующей неделе буду закупать овощи для салатов, буду делать заготовки на зиму. Да и картошку куплю здесь. Видно, что администрация города заботится о своих гражданах. Просим, чтобы ярмарки проходили как можно дольше и, если можно, то по воскресеньям тоже, - говорит жительница города Любовь Павловна. Стоит отметить, что из-за жаркой погоды на ярмарке не продавали мясо и рыбу. По словам организаторов, это делается для того, чтобы соблюдались санитарные нормы. Но количество посетителей от этого не убавилось. – С каждой неделей все больше жителей города приходит к нам закупаться. Нас это радует, ведь для нас главное - продать свой товар побыстрее и уехать. Цены у нас ниже рыночных на 10-15%, так как за место мы не платим. Приглашаем всех горожан за покупками, - говорит продавец овощей Акуштап. По данным пресс-службы акима города Уральск, на ярмарке были проданы 28800 штук яиц, восемь тонн картофеля, две тонны огурцов, три тонны помидоров, одна тонна капусты, одна тонны моркови, две тонны лука, около трех тонн перца, 34 тонны арбуза, девять тонн дынь, колбасные изделия, а также овощи и фрукты.