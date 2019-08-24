Иллюстративное фото из архива "МГ" В акимате проинформировали, что, учитывая мнение горожан, оплата платежными картами в автобусах отложена до 15 сентября. - Граждане, имеющие право на льготы, то есть пенсионеры, лица с ограниченными возможностями, студенты и учащиеся могут приобрести специальные платежные карты в теплых остановках, расположенных по улице Владимирского и в мкр. «Привокзальный». Напоминаем, что проездные карты «СмартҚала» можно приобрести, кроме вышеупомянутых остановок, в сети магазинов сотовых телефонов «RK-tel», у диспетчеров маршрутов и кондукторов в автобусах, - добавили в акимате. Тем временем, руководитель КГУ «Смарт-Атырау» Адильбек Танкиев отметил, что за последние 5 дней продано около тридцати тысяч платежных карт. По его словам, переход на дифференцированный тариф будет осуществлен с 15 сентября, но сами карты оплаты будут действовать с 1 сентября. Сделано это потому что приезжающие из других городов студенты и учащиеся не успеют сделать платежные карточки до 1 сентября. Напомним, проезд по платежной карте обойдется атыраучанам в 80 тенге, расплачивающиеся наличкой заплатят за 1 поездку 150 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.